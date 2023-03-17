Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Adıyaman'da yaşayan Savaş Özer, eşi Emine Karakaplan Özel ve iki çocukları, kent merkezinde yaşanan depremin ardından daha güvenli gördükleri Tut ilçesindeki yazlık evlerine taşınmaya karar verdi.

Evlerinden mobilya ve beyaz eşyalarını alarak ilçenin Fethiye Mahallesi'ndeki Çanakçı Sokağı'nda bulunan prefabrik evlerine yerleşen aile, 2 akrabalarını da yanlarında misafir etti.

15 Mart'ta ilçede yaşanan sel felaketine evlerinde yakalanan aile, sulara kapılmaktan son anda kurtuldu.

Ailenin yaşadığı prefabrik ev ise balçık ve moloz yığınlarının içinde kaldı.

Eşyaları kullanılamaz hale gelen aile, hem depremin acısını hem de selin neden olduğu tahribatın üzüntüsünü yaşıyor.

"YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA YAKALANDIK"

Baba Özer, AA muhabirine, selin meydan geldiği gün evde beş kişi olduklarını, sürüklenen kayaların çıkardığı sesle hızlıca evi terk ettiklerini söyledi.

Selin getirdiği moloz yığınlarının bir anda evin etrafını sardığını anlatan Özer, "Selle gelen kayalar evin arka duvarlarını yıktı. Saniyelerle kurtulabildik. Hemen karşı tarafa kaçtık. Eğer bir iki dakika daha kalsaydık belki bizleri de götürecekti. O korkuyla çocukları kucaklayıp götürdük." dedi.

Ev ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Ev çamur, moloz ve kayaların içinde kaldı. Evin içine kamyonlar dolusu moloz girdi. Kullanılacak herhangi bir eşyamız kalmadı. Depremden sonra tam da alışmaya, toparlanmaya çalışıyorduk, bu durum olunca yine dağıldık. Yağmurdan kaçarken doluya yakalandık. Hayattayız, buna da şükür. İnşallah bundan daha büyük felaketlerle karşılaşmayız. Evin dört bir tarafı balçığa gömülmüş durumda. Deprem dolayısıyla büyük bir kaybımız vardı, bu da ikincisi oldu."

Aynı evde misafir olarak kalan Yusuf Aşkın da evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü ifade ederek, "Burası bizim için güvenli bir limandı. Bazı eşyalarımızı kurtarıp buraya getirmiştik onlar da selle gitti. Bunun tarifi yok. Biz zaten yıkılmıştık, şimdi yeniden savaşmak zorundayız. Bir şekilde üstesinden geleceğiz, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

