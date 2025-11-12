Mynet Trend

Depremden sonra kabusa döndü! Ürküten sesler çevre halkını huzursuz ediyor...

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Ansır Mağaraları'nda 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kopan devasa kaya parçaları ve zaman zaman duyulan sesler vatandaşları tedirgin ediyor.

Yazıhan ilçesinde bulunan ve milattan önce 7'nci yüzyıla dayandığı değerlendirilen Roma ve Hitit döneminden izler taşıyan Buzluk Mahallesi'ndeki mağaralarda depremden sonra büyük kayaların kopması sonucu yol kapanırken, bölgede halen kaya düşmelerinin zaman zaman devam ettiği belirtildi.

BÖLGEYE GİDİLEMİYOR

Bölge sakinleri depremler öncesi turizme kazandırılması için çalışma yürütülen mağaraların bugün "korku noktasına" dönüştüğünü kaydederken, mağaralarda oluşan risk nedeniyle bölgeye gitmeye çekindiklerini ifade etti.

ZAMAN ZAMAN KAYA PARÇALARI KOPUYOR

Depremlerde evlerinin yıkılmasından daha çok mağaralarda kopan kayalardan endişe duyduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Nihat Kızılkaya ile Ahmet Faruk Kızılkaya, "Depremde adeta mahşeri yaşadık. Devasa kayalar yolları kapattı. Şimdi bile zaman zaman kaya parçaları kopuyor. Bu nedenle bölgeye gitmeye korkuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

