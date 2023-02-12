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Depremin ilk dakikalarından itibaren mücadele eden Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü! Çalışmalarına yeniden başladı...

12.02.2023 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Felaketin en çok hissedildiği illerden biri olan Hatay'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, 6 Şubat tarihinden itibaren afet bölgesine verdiği destekle alkış toplamıştı. Depremin ikinci gününde ailesini İstanbul'a getiren Demirel, yeniden Hatay'a döndü ve arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaya başladı.

Depremin ilk dakikalarından itibaren mücadele eden Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü! Çalışmalarına yeniden başladı...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yıkılan binalarla birlikte binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felakette arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İKİNCİ GÜN, AİLESİNİ İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ

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Deprem felaketinin ilk gününden itibaren afetten etkilenen vatandaşlara büyük destek veren ve canlı yayında gözyaşlarıyla yardım isteyen Volkan Demirel, depremin ikinci gününde ailesiyle birlikte İstanbul'a dönmüştü.

YENİDEN HATAY'A DÖNDÜ

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Depremin ikinci gününde ayarladığı özel uçakla tüm takımını tahliye eden genç teknik adam da ailesini İstanbul'a yerleştirdikten sonra yeniden Hatay'a gitti.

TESİSLERE GİTTİ, YARDIMLARA BAŞLADI

Volkan Demirel ilk iş olarak Hatayspor tesislerine ulaştı ve depremzedelere destek vermeye başladı.

Mücadelenin sembol isimlerinden olan Demirel'in bu hareketi, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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