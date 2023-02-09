Depremin ilk dakikasından beri mücadele eden Volkan Demirel yine boş durmadı! Depremzedelere konaklama yardımı...

Deprem bölgesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye; depremde hayatını kaybedenlere ağlarken, enkaz altına kalan vatandaşlarımız için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Dördüncü günde halen enkaz altından sağ olarak çıkarılan insanların olduğu illerimizde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki depremlerde en çok etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu. Yüzlerce binanın yıkıldığı Hatay'da birçok sporcu da enkaz altında kaldı. Bazı sporcular, kendi çabalarıyla ya da ekiplerin yardımıyla enkaz altından çıkarılmıştı. Ancak Christian Atsu ve Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'un halen göçük altında olduğu bilgisi alındı.

VOLKAN DEMİREL YİNE BOŞ DURMADI

Yaşanan büyük felaket sonrasında adeta Hatay'ın sesi olan ve yaptığı yardım çağrılarıyla milyonlarca kişiyi kendisiyle birlikte gözyaşlarına boğan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yine boş durmadı.

BARINMA İHTİYACINI KARŞILADI

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren ve depremzedeler için canla başla çalışan genç teknik adam, bu kez de afetzedelerin barınma ihtiyacını karşıladı.

"100 DEPREMZEDENİN GENEL İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK"

Demirel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Hataylılar, Bodrum İçmeler'deki otelimizde 100 depremzede vatandaşlarımızın genel ihtiyaçları karşılanacak şekilde konaklaması için hazır olduğumuzu bildiririz. Gelecek kişilerin T.C. kimlik bildirimleri ile birlikte Saci Bey ile birlikte (05304092692) irtibata geçmesini rica ederiz." ifadelerine yer verdi.

Volkan Demirel'in yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde yayıldı.

