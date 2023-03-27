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Depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 49 gün sonra ders zili çaldı

27.03.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 bin kişiden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremler sonrası Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 49 gün sonra ders zili bugün çaldı.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 49 gün sonra ders zili çaldı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yıkımın yaşandığı kentlerde okullar tatil edilmişti. 1127 okulun bulunduğu depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 12 okul yıkıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, okullar da kademeli olarak açılıyor.

Ekinözü ve Andırın ilçelerinde bugün tekrar ders başı yapılacak.

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE OKULLAR EĞİTİME HAZIR

Hatay'da da depremde kentteki 1315 okuldan 5'i yıkıldı. Kentteki 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çalıyor.

MALATYA'DA 8 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLIYOR

Depremin büyük hasar verdiği kentlerden Malatya'da da eğitim ve öğretime 49 gün sonra tekrar başlanıyor.

Hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda ders zili çalacak.

ADIYAMAN'DA 5 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLIYOR

Adıyaman'da ise Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi.

Depremin yıktığı kentlerdeki diğer ilçelerde okulların ne zaman açılacağına ise valilikler karar verecek.

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