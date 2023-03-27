YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu yana 76 bebek doğdu

Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu yana 76 bebek doğdu

27.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremlerde hasar görmeyen ve sahra hastaneleri devreye alınıncaya kadar yaralılara hizmet veren Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, hasta odalarında kalan personeliyle faaliyetini sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremlerde hasar görmeyen Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde, ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana 76 bebek doğdu.

Antakya'da hizmet veren Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, depremlerde hasar görmedi.

Hastane, yapılan kontrollerin ardından sahra hastaneleri devreye alınıncaya kadar geçen sürede depremlerde yaralananlara da hizmet verdi.

Sarsıntılarda ayakta kalan hastane, 10'u hekim 50 personeliyle kendi branşında hizmet vermeyi sürdürüyor.

"PERSONELİMİZİ HASTA ODALARINDA İKAMET ETTİRİYORUZ"

Hastanenin yönetim kurulu başkanı Dr. Vahap Döş, AA muhabirine, ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta hastanede nöbetçi hekim olarak görev başında olduğunu söyledi.

Depremin ardından hastane binasını tahliye ettiklerini anlatan Döş, yatan hastalar ile bebekleri soğuktan etkilenmemeleri için ambulans ve diğer araçlara alarak sabahı beklediklerini ifade etti.

Sabah saatlerinden itibaren yaralıların hastanelerine gelmeye başladığını ve hasar olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra binaya geçtiklerini belirten Döş, "Branşımız olmamasına rağmen tüm hastalara destek olmaya çalıştık." dedi.

Döş, afetten sonra nöbetçi 15 personelle üç gün boyunca görev başından ayrılmadıklarına işaret ederek, "Bir personelimizin 3 çocuğu vardı, 3'ünü de kaybetti. Defnettikten sonra görev yapmaya devam etti. 4 personelimizi depremde kaybettik. Onun üzüntüsü hepimizde var." ifadelerini kullandı.

Deprem öncesinde 260 personelin görev yaptığı hastanede halen 10'u hekim 50 personelin çalışmaya devam edebildiğini aktaran Döş, şöyle devam etti:

"Hekim arkadaşlarımızın yüzde 80'inin evi oturulamaz durumda. Diğer personelimizin tamamının evi oturulamaz durumda. Çalışan personelimizi hastanede, hasta odalarında ikamet ettiriyoruz. Çoğunun zaten uyumaya fırsatı olmuyor. Antakya'ya hizmet etmek istiyoruz. Hastanemizi ayakta tutmaya çalışıyoruz."

"HAYAT BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR, YENİ CANLAR DOĞUYOR"

Hastanede depremlerin ardından 76 bebeğin doğumunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Döş, "Üç çocuğunu depremde kaybeden 9 aylık gebemiz geldi. Doğan bebeğe umutla sarılıp ağladılar. Yani çok hikaye var. İnsanın anlatırken ve düşünürken gözü doluyor. Çok zor. Hayat devam ediyor bir şekilde, yeni canlar, yeni hayatlar, yeni umutlar doğuyor." diye konuştu.

"GÜNEŞ GİBİ DOĞSUN DİYE ADINI 'GÜNEŞ' KOYDUK"

Hastanede doğum yapan depremzede Sema Turunç da doğum için her şeyi ayarladıklarını ancak depremlerin planlarını altüst ettiğini anlattı.

Hastanede bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turunç, "Çok şükür doğum yaptım. Allah, isteyen herkese nasip eder inşallah. Hüznü ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Baba Ali Turunç ise kızlarına "Güneş" ismini verdiklerini belirterek, "Hayatımıza güneş gibi doğsun diye adını 'Güneş' koyduk." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadıDepremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı
Müjde öğretmen, depremzedeler için topladığı yardımları 3 ilde dağıttıMüjde öğretmen, depremzedeler için topladığı yardımları 3 ilde dağıttı
Aksaray'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasındaAksaray'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay hastane bebek doğum

Hatay Namaz Vakitleri 27 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:23
Öğle
12:46
İkindi
16:16
Akşam
18:59
Yatsı
20:14
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.