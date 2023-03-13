Depremzede berber kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede hizmet veriyor

6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan Gül'ün çalıştığı iş yeri depremin ardından yıkıldı.

Depremzedelere tıraş hizmeti sunmak için ailesinin desteğiyle evlerine yakın sokakta tahta ve sac parçalarından bir kulübe yapan Gül, kendisi gibi berberlik yapan ağabeyiyle burada vatandaşları tıraş ediyor.

Yunus Emre Gül, AA muhabirine, 4 yıldır berberde çalıştığını, meslek lisesinde çıraklık eğitimi aldığını söyledi.

Gül, depremin ardından ailesinin desteğiyle yaptıkları kulübede ağabeyiyle hizmet verdiklerini kaydetti.

Hasta olanların evine giderek gönüllü olarak tıraşlarını yaptıklarını ifade eden Gül, "İş yerimiz yıkıldı. Babamla ufak malzemeler bularak böyle bir yer yaptık. Benim malzemeler enkazın altında kaldığı için yeni malzeme aldık. Burada iş yapıyoruz. Saçı uzamış, ihtiyacı olanları buluyoruz, kendileri gelen de oluyor. Onları tıraş ediyoruz. Başımıza böyle bir deprem geldi. Allah kimseye göstermesin. Biz de bu şekilde vatandaşa yardım ediyoruz. Hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Baba Sıddık Gül de vatandaşlara hizmet için kulübeyi yaptıklarını dile getirdi.

Çocuklarının burada mesleğini sürdürdüğünü anlatan Gül, "Halka hizmet için ve çocuklar depremin etkisini unutsunlar diye burayı yaptık. Tıraş olmaya gelen arkadaşlara 'şu ücreti verin' demiyoruz. 'Para verenden alırsın, vermeyenden almayın' dedik. Kendi imkanlarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. Çocuklar burada stres atıyor, mesleğini de sürdürüyor." diye konuştu.

