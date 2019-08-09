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Depremzedeler geceyi sokakta geçiriyor

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HABER  | 09.08.2019 01:27 | Son Güncelleme

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören ve çadırda kalmak istemeyen bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Depremzedeler geceyi sokakta geçiriyor

Denizli'nin Bozkır ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar oluşan evlerinden ayrılan vatandaşlar kurulan çadırlara yerleşti.

Çadırlarda kalmak istemeyen bazı vatandaşlar ise geceyi sokakta veya kendi imkanlarıyla oluşturdukları çadırlarda geçiriyor.

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"ENKAZ ALTINDA KALIRIZ DİYE KORKUYORUZ"

Vatandaşlardan Erkan Baş, deprem anında evde bulunan çocuğunun korktuğunu, bundan dolayı geceyi dışarıda geçireceklerini söyledi.

Başka bir depremzede de geceyi dışarıda geçireceklerini belirterek, "Çatılarımız çöktü. Evlerde kedi geçecek kadar yarıklar oluştu. Geceyi dışarıda veya çadırda geçireceğiz. Evlerin girilecek durumları yok. Artçı sarsıntı olursa enkaz altında kalırız diye korkuyoruz." şeklinde konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli deprem bozkır

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık çok geçmiş olsun ısparta da biz de çok kötü hissettik umarım bir an önce evinize sağsalim kavuşursunuz
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