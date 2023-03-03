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Depremzedelere konteyner gönderme bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına ilişkin suç duyurusu

03.03.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bulunan bir insan kaynakları şirketinin bilgilerini kullanarak 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere konteyner gönderme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul'daki bir insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketinin İzmir'deki avukatı Ali Onar, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bazı şüphelilerin, müvekkil şirketin bilgilerini kullanarak sosyal medyadan deprem bölgesine konteyner gönderme bahanesiyle vatandaşlardan para topladıkları gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin depremlerden sonra sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişilerden depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere konteyner gönderme bahanesiyle verdikleri IBAN hesabına para yatırmalarını istedikleri, parayı aldıktan sonra kişileri engelledikleri belirtildi.

Dilekçede, şüphelilerin, kendileriyle irtibata geçen ve deprem bölgesine 15 konteyner göndermek için 25 bin lira yatıran bir vatandaşı, para hesaba geçtikten sonra oyaladıklarına dair mesajların bulunduğu görseller de yer aldı.

Avukat Ali Onar, millet olarak zor günlerden geçildiği bu süreçte depremde maddi manevi yaralanmış vatandaşların çeşitli yöntemlerle, hatta kurumsal iş yerlerinin isimleriyle dahi dolandırılmalarına çok üzüldüğünü belirtti.

Benzer bir dolandırıcılık olayının da danışmanlığını yaptığı bir şirket üzerinden gerçekleştiğini tespit ettiğini vurgulayan Onar, "Elde ettiğimiz deliller ile suç işleyen ve işlemek için örgüt oluşturan kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.

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dolandırıcılık İzmir yardım

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