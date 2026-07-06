Depresyonla 29 yıl mücadele ettiler, sonuç bu tedaviyle değişti

Araştırmaya, mevcut depresyon döneminde en az dört farklı tedaviden sonuç alamayan 493 hasta katıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların ortalama 13 farklı tedavi yöntemi denediğini ve yaklaşık 29 yıldır depresyonla mücadele ettiğini belirtti. Ayrıca hastaların yaklaşık dörtte üçünün hastalık nedeniyle çalışamadığı kaydedildi.

VNS tedavisinde, kalp piline benzer küçük bir cihaz cerrahi operasyonla göğüs bölgesine yerleştirildi.

Boyundaki sol vagus sinirine bağlanan ince bir kablo aracılığıyla beyne düzenli aralıklarla düşük şiddette elektriksel uyarılar gönderiliyor. Vagus siniri, beyin ile kalp, akciğerler ve sindirim sistemi arasında iletişim sağlayan en uzun sinirlerden biri olarak biliniyor.

İKİ YILLIK TAKİPTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Çalışmanın ilk yılında katılımcıların yarısına aktif VNS tedavisi uygulanırken, diğer yarısı kontrol grubu olarak takip edildi. İki yıllık sonuçlara göre, tedaviye baştan itibaren erişen 214 hastanın yaklaşık yüzde 69'unda ilk yıl sonunda en az bir değerlendirme ölçütünde anlamlı iyileşme görüldü.

Bu hastaların yüzde 80'inden fazlasında depresyon belirtilerindeki azalma, yaşam kalitesindeki artış ve günlük işlevsellikteki iyileşme ikinci yıl sonunda da devam etti veya daha da güçlendi. İlk yıl sonunda belirtilerinde en az yüzde 50 azalma görülen hastaların yüzde 92'sinde ise tedavinin etkisi iki yıl boyunca korundu.

Araştırma ayrıca, ilk yıl içinde tedaviden fayda görmeyen hastaların yaklaşık üçte birinin ikinci yıl içinde belirgin iyileşme gösterdiğini ortaya koydu.

"BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE" SONUÇ

Araştırmanın başyazarı Charles Conway, iki yıl sonunda hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde depresyon belirtilerinin büyük ölçüde ortadan kalkmasının beklenenden daha olumlu bir sonuç olduğunu ifade etti.

Conway, tedaviye dirençli depresyon çalışmalarında iki yıl boyunca kalıcı etkinliğin nadiren görüldüğünü vurguladı.

Araştırmacılar, VNS'nin hızlı etki gösteren bir yöntem olmadığını ve her hastada aynı sonucu vermediğini belirtti. Buna karşın, uzun yıllardır farklı tedavilere yanıt vermeyen ağır depresyon hastaları için umut vadeden bir seçenek olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.