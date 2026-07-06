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Halıdan tarla! Serip nöbet tutuyorlar

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki araziler, yaz aylarında Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen el dokuması halıların serilmesi ile 'renkli tarlalar'a dönüşüyor. Kök boyayla dokunan halılar, güneş altında hem mikroplardan arındırılıp renklerine kavuşuyor hem de başta ABD ve Avrupa olmak üzere yurt dışına ihracata hazırlanıyor.

Halıdan tarla! Serip nöbet tutuyorlar

Yaz aylarında Döşemealtı ilçesindeki araziler, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen el dokuması halıların serilmesi ile tabloyu anımsatan bir biçim alıyor. Kış ve bahar döneminde kentte artan yağışlar nedeniyle sezon geç başlarken tarlalar sürülüyor, zemin tarihi halılar için hazırlanıyor. Bu esnada toprakla buluşması beklenen halılar yıkanıyor, yeniden renkleniyor ve serilmek için hazır bekletiliyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde halılar serilecek. Halılar, yüksek sıcaklıkta güneş altında bekletilerek hem mikroplardan arındırılıyor hem de doğal renklerine kavuşuyor. Sentetik içermeyen, organik boyalarla dokunmuş halılar, bu işlemle ihracata hazırlanıyor. Güneşlenen halılar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına gönderiliyor. Aralarında 100 yıl önce dokunmuş, antika değerindeki bazı halılar ise binlerce dolara koleksiyonerlerden alıcı buluyor.

Halıdan tarla! Serip nöbet tutuyorlar 1

100 DÖNÜMLÜK ARAZİYE SERİLİYOR

Yıllardır halı güneşlemesi işi yaptıklarını belirten Deniz Ali Topkara, "Kış mevsiminde 100 dönümlük arazide buğday ekili oluyor. Yaz yaklaşırken hazırlıklara başlıyoruz. Buğdayları kaldırıyor, çapalama ve sürme işlemlerini yaparak araziyi halılar için hazırlıyoruz. Ay sonuna doğru halıları sermeye başlayacağız. Burada İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen halıları yıkayıp işlemlerini yaptıktan sonra tarlalara seriyoruz. Halıların pastelleşmesini, renklerinin daha güzel görünmesini ve eğer içinde güve varsa onların ölmesini sağlamak amacıyla bu işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Halıdan tarla! Serip nöbet tutuyorlar 2

'ÇOĞUNLUĞU DEĞERLİ VE EL DOKUMASI HALILAR'

Antalya ikliminin halı işinde en uygun bölge olduğuna dikkati çeken Topkara, "Burada nem oranı yüksektir. Gece oluşan nem ve sabah güneşi bir araya geldiğinde halılar için çok uygun bir ortam oluşur. Bu durum halıların renklerinin canlanmasına ve pastelleşmesine katkı sağlar. Bu nedenle Antalya, bu işlem için en uygun yerlerden biridir. Ancak burada serilen halılar Antalya'ya ait değildir. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen halılar burada işlem görür. Hereke halıları olabiliyor, bazen İran halıları da geliyor. Her çeşit halıyı serebiliyoruz. Bunların çoğunluğu çok değerli ve el dokuması halılardır. Makine halıları buraya serilmez. Çünkü bu işlemin uygulanabilmesi için halıların kök boya ile dokunmuş olması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya halı tarla
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