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Derbi cezalarının büyük bölümü bitti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın sonunda yaşanan olaylar nedeniyle teknik heyet ve futbolculara verilen cezaların büyük bölümü tamamlandı.

Derbi cezalarının büyük bölümü bitti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonraki açıklamaları nedeniyle toplamda 10, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçeli oyunculardan Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya ise 6 maç men cezası vermişti.

Fatih Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in ilk yarısındaki Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor müsabakaları ile Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanacak rövanş maçında da takımının başında bulunmayacak.

Terim, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda son 16 turundaki ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olmayacak ve cezasını tamamlayacak.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın cezası ise Medipol Başakşehir, Keçiörengücü ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarıyla sona erecek.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN CEZALARI
Galatasaray'da Garry Rodrigues, Fenerbahçe derbisinden sonra 3 lig maçında (Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş) yer almayarak cezasını tamamladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Badou Ndiaye'nin 5 maçlık cezası ligde geride kalan haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sona erdi. yan Donk ise Süper Lig'de bu hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadelede görev alamayarak 6 maçlık cezasını bitirecek.

JAILSON'UN 3, SOLDADO'NUN 1 MAÇI KALDI
Derbide ceza alan Fenerbahçeli futbolculardan Jailson'un 3, Roberto Soldado'nun bir maç cezası kaldı. Jailson, 8 maçlık cezasının 5'ini Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile Türkiye Kupası'ndaki Giresunspor müsabakalarında çekti.

Brezilyalı futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarında da forma giyemeyecek. İspanyol golcü Roberto Soldado ise Süper Lig'de bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayarak, 6 maçlık cezasını tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray-Fenerbahçe fatih terim

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