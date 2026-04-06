Derbi haftası sonrası yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan dorukta! Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını artırdı. Fenerbahçe ise Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek puanını 63’e çıkardı. Galatasaray liderliği korurken, yapay zekadan şaşırtan bir tahmin geldi. İşte detaylar...

Derbi haftası sonrası yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve mücadelesi nefesleri kesti. Zirve takipçisi Trabzonspor, evinde lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçlarla Fenerbahçe ve Trabzonspor puanlarını 63’e çıkarırken, Galatasaray bir maçı eksik olmasına rağmen liderliği 1 puan farkla korudu.

YAPAY ZEKADAN TERS KÖŞE

Derbi haftası sonrası yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı 1

Euro Club Index'in yapay zekası, 2025-2026 sezonu için şampiyonluk ve ilk 5 sıralamasını güncelledi. Buna göre:

5 - Göztepe: Şu anki puan 46, sezon sonu tahmini 55
4 - Beşiktaş: Şu anki puan 52, tahmini 64
3 - Trabzonspor: Şu anki puan 63, tahmini 74
2 - Fenerbahçe: Şu anki puan 63, tahmini 76
1 - Galatasaray: Şu anki puan 64, tahmini 81

Yapay zeka analizine göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 15.3’ten yüzde 12.1’e gerilerken, Galatasaray'ın şampiyonluk olasılığı yüzde 78.1’den yüzde 85.2’ye yükseldi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika Şampiyonluk beşiktaş fenerbahçe galatasaray
