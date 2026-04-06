Derbi haftası sonrası yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve mücadelesi nefesleri kesti. Zirve takipçisi Trabzonspor, evinde lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bu sonuçlarla Fenerbahçe ve Trabzonspor puanlarını 63’e çıkarırken, Galatasaray bir maçı eksik olmasına rağmen liderliği 1 puan farkla korudu.

YAPAY ZEKADAN TERS KÖŞE

Euro Club Index'in yapay zekası, 2025-2026 sezonu için şampiyonluk ve ilk 5 sıralamasını güncelledi. Buna göre:

5 - Göztepe: Şu anki puan 46, sezon sonu tahmini 55

4 - Beşiktaş: Şu anki puan 52, tahmini 64

3 - Trabzonspor: Şu anki puan 63, tahmini 74

2 - Fenerbahçe: Şu anki puan 63, tahmini 76

1 - Galatasaray: Şu anki puan 64, tahmini 81

Yapay zeka analizine göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 15.3’ten yüzde 12.1’e gerilerken, Galatasaray'ın şampiyonluk olasılığı yüzde 78.1’den yüzde 85.2’ye yükseldi.