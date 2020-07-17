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Derbi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. hafta maçları için heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği ligde haftanın en çok dikkat çeken müsabakasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Her iki takımın taraftarları başta olmak üzere pek çok futbolsever, derbi maça ilişkin ayrıntıları sorguluyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Derbi ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in son derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sezonun sondan bir önceki maçı olan mücadelede iki takımda sahaya üç puan parolasıyla çıkacak. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele 21:00'de başlayacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışan siyah-beyazlı ekip, dar alanda oyun oynadı ve minik kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

DERBİNİN ANAHTARI İLK GOL

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazar günü derbi maçta karşılaşmaya hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 30 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 26'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 30 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 18 kez kazandı, 8 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada ise Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

FENERBAHÇE 18, BEŞİKTAŞ 11 KEZ ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 30 karşılaşmada Fenerbahçe 18, Beşiktaş 11 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 14'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 11 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 6'sında eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

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