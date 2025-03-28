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  4. Derbi öncesi flaş gelişme! PFDK’ya sevk edildi... Ortalık karıştı

Derbi öncesi flaş gelişme! PFDK’ya sevk edildi... Ortalık karıştı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.03.2025 10:28
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Açıklanan rapora göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın yaptığı basın açıklamasında yer alan beyanların kulübün resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması sonucu “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

Derbi öncesi flaş gelişme! PFDK’ya sevk edildi... Ortalık karıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

ADALI TFF HAKEM KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

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Beşiktaş Başkanı SerdaAdalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep etmiş, TFF’nin açıkladığı hakem kararı sonrası basına açıklamalarda bulunarak , TFF'nin bu kararına çok sert tepki gösterip yönetimi istifaya davet etmişti.

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM GETİRİYOR

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etti. Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan yabancı hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi beşiktaş futbol
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