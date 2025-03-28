Derbi öncesi flaş gelişme! PFDK’ya sevk edildi... Ortalık karıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

ADALI TFF HAKEM KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı SerdaAdalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep etmiş, TFF’nin açıkladığı hakem kararı sonrası basına açıklamalarda bulunarak , TFF'nin bu kararına çok sert tepki gösterip yönetimi istifaya davet etmişti.

BEŞİKTAŞ YABANCI HAKEM GETİRİYOR

Öte yandan Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etti. Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan yabancı hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak.