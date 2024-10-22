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Derbi öncesi Galatasaray'da flaş gelişme! Yunus Akgün PFDK’ya Sevk Edildi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.10.2024 20:54
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Galatasaray forması giyen genç futbolcu Yunus Akgün, Antalyaspor ile oynanan maç sonrasında sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle PFDK‘ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamada, Akgün’ün paylaşımındaki “hakaret” unsuru nedeniyle disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Derbi öncesi Galatasaray'da flaş gelişme! Yunus Akgün PFDK’ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün ile 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den gelen açıklama şu şekilde:

“Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün’ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
PFDK Yunus Akgün beşiktaş galatasaray
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