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Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle Konyaspor'u 2-0 mağlup etti! Namağlup serisini sürdürdü

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.10.2024 17:54
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Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor'u konuk etti. Gündüz oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar, Immobile ve Rafa Silva ile ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve ligdeki puanını 20'ye çıkardı. Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle Konyaspor'u 2-0 mağlup etti! Namağlup serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda bulduğu gollerle siyah-beyazlılar, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak derbi öncesi hata yapmadı. Beşiktaş, Ciro Immobile (P) ve Rafa Silva'nın golleriyle puanını 20'ye yükseltirken, Konyaspor 11 puanda kaldı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

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Bu sezon Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandıran Ciro Immobile, gol krallığında zirveye yükseldi. Aynı zamanda İtalyan golcü, ligde rakip kaleye gönderdiği 11 isabetli şutun %73'ünü gole çevirerek zor bir istatistiğe imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı forma ile tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 12. kez fileleri havalandırdı.

RAMS PARK'A NAMAĞLUP GİDİYORLAR

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Konyaspor'u mağlup eden kartal ligde 6 galibiyet, 2 beraberlikle yoluna namağlup devam ediyor. van Bronckhorst'un öğrencileri gelecek hafta ligin bir başka namağlup ekibi olan Galatasaray ile karşılaşacak.

SEMİH 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

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Son zamanlarda ilk 11'den düşerek forma süresi azalan Semih Kılıçsoy, 7 maç aradan sonra Konyaspor karşısında ilk 11'de kendine şans buldu. Genç futbolcu, karşılaşmanın 30. dakikasında Ciro Immobile'nin kullandığı penaltıyı takımına kazandırdı.

ALİ ÇAMDALI TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADI

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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, cezası nedeniyle Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı. Çamdalı, yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezasına çaptırılmıştı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL TÜRK BAYRAKLARI VE PANKART

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üpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı. Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı.

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Süper Lig Konyaspor Ciro Immobile Semih Kılıçsoy beşiktaş galatasaray
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