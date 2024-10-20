Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle Konyaspor'u 2-0 mağlup etti! Namağlup serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarıda bulduğu gollerle siyah-beyazlılar, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak derbi öncesi hata yapmadı. Beşiktaş, Ciro Immobile (P) ve Rafa Silva'nın golleriyle puanını 20'ye yükseltirken, Konyaspor 11 puanda kaldı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE OTURDU

Bu sezon Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandıran Ciro Immobile, gol krallığında zirveye yükseldi. Aynı zamanda İtalyan golcü, ligde rakip kaleye gönderdiği 11 isabetli şutun %73'ünü gole çevirerek zor bir istatistiğe imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon siyah - beyazlı forma ile tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 12. kez fileleri havalandırdı.

RAMS PARK'A NAMAĞLUP GİDİYORLAR

Konyaspor'u mağlup eden kartal ligde 6 galibiyet, 2 beraberlikle yoluna namağlup devam ediyor. van Bronckhorst'un öğrencileri gelecek hafta ligin bir başka namağlup ekibi olan Galatasaray ile karşılaşacak.

SEMİH 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Son zamanlarda ilk 11'den düşerek forma süresi azalan Semih Kılıçsoy, 7 maç aradan sonra Konyaspor karşısında ilk 11'de kendine şans buldu. Genç futbolcu, karşılaşmanın 30. dakikasında Ciro Immobile'nin kullandığı penaltıyı takımına kazandırdı.

ALİ ÇAMDALI TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMADI

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, cezası nedeniyle Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı. Çamdalı, yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezasına çaptırılmıştı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL TÜRK BAYRAKLARI VE PANKART

üpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı. Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı.