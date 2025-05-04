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Derbi öncesi Solskjaer'den sürpriz hamle! Açıklanacak kadroyla belli olacak

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe- Beşiktaş maçına saatler kaldı. Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den son antrenmanda şaşırtan bir hamle geldi.

Derbi öncesi Solskjaer'den sürpriz hamle! Açıklanacak kadroyla belli olacak
Ufuk Dağ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, derbideki taktik dizilişiyle ilgili son antrenmana kadar çalışmalar yaptı.

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SOLSKJAER'İN TERCİHİ NE OLACAK?

Hafta boyunca takımı ikiye bölüp, 4-2-3-1 ve 4-6-0 formasyonlarını ayrı ayrı değerlendirdi. İki takım halinde bu çalışmaları yaptıran Norveçli hoca, Ciro İmmobile'yi peş peşe as kadroda oynattı.

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GALATASARAY MAÇINI HATIRLATTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Solskjaer dünkü taktik antrenmanda ise İmmobile'nin yerine Rafa Silva'nın merkezde görev aldığı 4-6-0 sistemini denedi. Bu durum siyah-beyazlıların, Galatasaray'a karşı olduğu gibi santrforsuz oynama ihtimalini güçlendirdi.

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ŞAŞIRTAN HAMLE

Ayrıca tandemi Paulista ve Tayyip Talha'dan oluşturması beklenen Solskjaer, şaşırtıcı bir denemede bulunarak Masuaku'yu sol stopere çekti. Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe derbisinde Paulista'nın yanında görev yapması durumunda sol beke Emrecan Terzi geçecek.

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GÖZLER AÇIKLANACAK KADRODA

Son taktik çalışma sonrası Norveçli teknik adamın sahaya süreceği kadro büyük merak uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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