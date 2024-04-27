Derbi tarihinde bir daha kolay kolay yaşanmaz... Fenerbahçe tribünlerinden sürpriz hareket!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada yerini Cenk Tosun’a bıraktı.
Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti. Bu sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünler de Semih’i oyundan çıkarken alkışladı.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 9 sezon sonra bir ilki yaşadı. Kartal, ligde 2014-2015 sezonunun ardından ilk kez sarı-lacivertli ekiple oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.
Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe’ye 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti.
Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4’ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.