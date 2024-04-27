Derbi tarihinde bir daha kolay kolay yaşanmaz... Fenerbahçe tribünlerinden sürpriz hareket!

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda mücadeleye 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 78. dakikada yerini Cenk Tosun’a bıraktı.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNDEN ALKIŞ

Tabelada numarasını gören genç oyuncu, uzak köşeden sahayı terk etti. Bu sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli tribünler de Semih’i oyundan çıkarken alkışladı.

9 SEZON SONRA MAĞLUBİYET

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte 9 sezon sonra bir ilki yaşadı. Kartal, ligde 2014-2015 sezonunun ardından ilk kez sarı-lacivertli ekiple oynadığı iki maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Beşiktaş, söz konusu dönemde Fenerbahçe’ye 2-0 ve 1-0’lık skorlarla kaybetmişti.

Bu maçın ardından sarı-lacivertlilere aynı sezon içinde hiç iki kez mağlup olmayan siyah-beyazlılar, oynanan 16 karşılaşmanın 4’ünü kazandı. 9 mücadele beraberlikle sona ererken, Fenerbahçe de üç kez 3 puan sevinci yaşadı.





