Derbide 55 yıl sonra bir ilk! İki takım arasında dikkat çeken istatistik... Derbinin bilinmezleri

Karşılaşmayı hafta boyunca en çok tartışılan ismi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Slavko Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçta dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk olduğu son 9 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise 1 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY EVİNDE İYİ OYNUYOR

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı 12 maçta hiç mağlup olmadı.Bu sezon sahasındaki maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran Galatasaray'ın RAMS Park'taki 12 lig maçında 10 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor. "Cimbom", söz konusu karşılaşmalardaki puan kayıplarını ise ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa karşısında yaşadı. Süper Lig'de sahasında oynadığı 12 maçta 31 gol bulan (3 tanesi hükmen kazanılan Adana Demirspor maçından) sarı-kırmızılılar, 14 golü kalesinde gördü.

DERBİDE 55 YIL SONRA BİR İLK! YABANCI HAKEMLER DETAYI...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18’inci kez yabancı hakem görev yapacak. Derbiyi son olarak 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler yönetmişti. Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçta ise Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Öte yandan yabancı hakemlerin düdük çaldığı 17 maçta iki takım da 5’er galibiyet alırken, 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe rakip ağlara 18 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü.

OSİMHEN VE EL NESYRI KAPIŞMASI

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri formda bir dönem geçiriyor. 2025 yılında 15 gol atmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 tane de asist yaptı. Öte yandan Youssef En Nesyri, forma giydiği son 8 maçta 12 gol atarak dikkat çekti. Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı Osimhen ise bu sene Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 20 kez fileleri havalandırmayı başardı. Derbide bu iki ismin performansı belirleyici olabilir.

MOURINHO SİSTEMİ BOZMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemdeki ideal ilk 11’inden vazgeçmeyecek. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Dominik Livakovic’in ise yedek kulübesinde olması bekleniyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise radikal değişiklikler yapabilir. Buruk'un Orta saha da Dris Merteens'in yerine Mario Lemina'yı kullanacağı öğrenildi. Sakatlıktan dönen Yunus ile derbide sonradan da olsa dahil olacak.