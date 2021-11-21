SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Derbide gergin dakikalar!

Derbide gergin dakikalar!

21.11.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Fenerbahçe maçının 34. dakikasında iki takımın oyuncuları arasında gerilim yaşandı. Berke, Muslera, Marcao ve Mert Hakan sarı kart gördü.

Derbide gergin dakikalar!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 34. dakikasında tartışma yaşandı.

Golden sonra tribünler Mesut Özil'e tepki gösterdi. Golde de faul olduğunu düşünen tribünler, tepkilerini artırdı. Mesut Özil, Galatasaray maraton tribünün önündeyken sahaya yabancı madde geldi.

Bu yabancı maddeyi alan Mesut Özil, hakeme doğru götürdü. Muslera bu sırada Mesut Özil'e tepki gösterdi. İki takımın futbolcuları daha sonra bu tartışmaya dahil oldu. Özellikle Mert Hakan ve Marcao arasındaki gerginlik sonrası tansiyon arttı.

Derbide penaltı tartışması ve devam kararı!Derbide penaltı tartışması ve devam kararı!

2 dakika süren gerginliğin ardından oyuncular sakinleşti. Hakem Halil Umut Meler, kalelerinden ayrılan Muslera ve Berke ile birlikte Mert Hakan ve Marcao'ya sarı kart çıkardı.

(Görüntüler beIN SPORTS''tan alınmıştır.)

Mesut Özil'e çakmak atıldıMesut Özil'e çakmak atıldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
Fatih Terim, Fenerbahçe'yi övdüFatih Terim, Fenerbahçe'yi övdü
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Derbi öncesi deprem! Mesut Özil...

Derbi öncesi deprem! Mesut Özil...

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu!

Günün ilk derbisinde kazanan belli oldu!

''Fenerbahçe kazansın''

''Fenerbahçe kazansın''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.