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Derbide kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan puan farkı tekrar 8'e yükseldi... Şampiyonluk mucizelere kaldı

Süper Lig'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürerken haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Lacivertliler bu puan kaybı sonrası şampiyonluk umutlarını iyiden iyiye kaybetti. İşte detaylar...

Derbide kazanan Beşiktaş! Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan puan farkı tekrar 8'e yükseldi... Şampiyonluk mucizelere kaldı
Berker İşleyen

Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş olurken, 32. haftada oynanan Kayserispor maçının ardından bu karşılaşmada da büyük bir yara alan Fenerbahçe'nin zirve ile olan puan farkı bitime 4 hafta kala 8 puana yükseldi.

PENALTI KAÇTI

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Maçın 34. dakikasında korner vuruşu sonrası hakem Yasin Kol Talisca'nın topla elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Gedson'un kullandığı penaltıda sağına uzanan İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

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KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

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Masuaku'nun uzun topunda Mert Müldür hatalı bir şekilde kafayla geriye oynadı, topu takip eden Gedson ceza sahası arka alanında topu ağlarla buluşturdu.

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PUAN FARKI 8'E YÜKSELDİ

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Karşılaşmanın bu sonuçla tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı tekrar 8'e yükseldi.

NECİP UYSAL 267 GÜN SONRA KADRODA

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Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, 267 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu. Sezon başında 24 Ağustos'ta sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 44 maç sonra Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı.

Necip, bu sezon yalnızca 11 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.

UDUOKHAI DE KADRODA YER ALDI

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Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan defans oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık 2 ay sonra kadroda yer aldı.

Alman savunmacı, 15 Mart tarihinde Konya'da oynanan müsabakada sakatlanmış ve oyuncunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edilmişti.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Uduokhai, bu hafta yapılan idmanlarda takımla çalışmaya başlamıştı.

Fenerbahçe derbisinin esame listesinde kendine yer bulan Uduokhai, görev verilmesi durumunda 51 gün sonra forma giyecek.

MASUAKU CEZASINI TAMAMLADI

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Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde stoperde görev aldı.

Norveçli teknik direktör, sakatlığı süren savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yokluğunda Demokratik Kongolu oyuncuyu stoper mevkisinde görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takımda sol bekte ise genç oyuncu Emrecan Terzi forma giydi.

SALİH UÇAN KADRODA YOK

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Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle derbi maçın kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcu, dün yapılan çalışmada alt adalesinde ağrı hissetti.

Salih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 müsabakada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

EMRECAN TERZİ, KARİYERİNİN İLK DERBİSİNE ÇIKTI

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Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından derbi maçta ilk 11'de görevlendirilen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk derbisini sarı-lacivertli ekibe karşı oynadı.

Bu sezonki ilk maçına geçen hafta oynanan Hatayspor müsabakasında çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 1 asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

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Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Ülker Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmadan önce tribündeki yerini alan yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftar, müsabakadan önce takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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