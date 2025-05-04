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Fenerbahçe'de gol gelince taraftar çıldırdı... Büyük tepki var! Tribünler o ismi başkanlığa davet etti

Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk yarısı Siyah-Beyazlılar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İlk 45 dakikanın son bölümünde Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç ve yönetime yoğun tepkide bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gol gelince taraftar çıldırdı... Büyük tepki var! Tribünler o ismi başkanlığa davet etti
Berker İşleyen

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Nefes kesen mücadelenin ilk yarısında konuk ekip bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Siyah-Beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi.

"ALİ KOÇ İSTİFA"

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Fenerbahçe'de yenilen gol sonrası ise tribünler adeta ayaklandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.

"AZİZ YILDIRIM SESLERİ"

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Fenerbahçeli taraftarlar, yenilen golün ardından, "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparken Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.

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19:00 54'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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Aziz Yıldırım Ali Koç istifa Derbi son dakika beşiktaş fenerbahçe
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