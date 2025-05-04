Fenerbahçe'de gol gelince taraftar çıldırdı... Büyük tepki var! Tribünler o ismi başkanlığa davet etti

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Nefes kesen mücadelenin ilk yarısında konuk ekip bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, Siyah-Beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Fenerbahçe'de yenilen gol sonrası ise tribünler adeta ayaklandı. Sarı-Lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, yenilen golün ardından, "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" tezahüratları yaparken Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.
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