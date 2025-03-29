Derbide kazanan Beşiktaş oldu! Son düdüğün ardından Dolmabahçe'de ışıklar söndü... Çok konuşulan o şarkı çaldı

Derbinin bitiş düdüğü ile beraber Beşiktaş Tüpraş stadyumunun ışıkları söndü. Çok konuşulan ve gündem olan Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını çaldı.

IŞIKLAR SÖNDÜ VE O ŞARKI ÇALDI

Beşiktaş ve Galatasaray oynanan derbi mücadelesinde kazanan Siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 önde kapattı. Maçtan sonra Dolmabahçe'de ışıklar söndü. Şinanay şarkısı çaldı. Taraftarlar telefonlarının ışıklarını yakarak adeta stadyumda görsel şölen yaptı.

RAFA SILVA'YA ÖZEL İLGİ

Maçtan sonra Beşiktaşlı oyuncular bir araya gelerek taraftarlarını selamladı. Beşiktaş taraftarı Rafa Silva'yı yanına çağırarak ona olan sevgilerini gösterdi. Portekizli oyuncuda bir süre taraftarın önünden ayrılmadı.