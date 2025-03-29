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Derbide kazanan Beşiktaş oldu! Son düdüğün ardından Dolmabahçe'de ışıklar söndü... Çok konuşulan o şarkı çaldı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
29.03.2025 22:58
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinden kazanan Kara-kartal oldu. Siyah-beyazlı ekip Rafa silva ve eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'in golüyle maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda Dolmabahçe'de ışıklar söndü.

Derbide kazanan Beşiktaş oldu! Son düdüğün ardından Dolmabahçe'de ışıklar söndü... Çok konuşulan o şarkı çaldı

Derbinin bitiş düdüğü ile beraber Beşiktaş Tüpraş stadyumunun ışıkları söndü. Çok konuşulan ve gündem olan Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını çaldı.

IŞIKLAR SÖNDÜ VE O ŞARKI ÇALDI

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Beşiktaş ve Galatasaray oynanan derbi mücadelesinde kazanan Siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 önde kapattı. Maçtan sonra Dolmabahçe'de ışıklar söndü. Şinanay şarkısı çaldı. Taraftarlar telefonlarının ışıklarını yakarak adeta stadyumda görsel şölen yaptı.

RAFA SILVA'YA ÖZEL İLGİ

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Maçtan sonra Beşiktaşlı oyuncular bir araya gelerek taraftarlarını selamladı. Beşiktaş taraftarı Rafa Silva'yı yanına çağırarak ona olan sevgilerini gösterdi. Portekizli oyuncuda bir süre taraftarın önünden ayrılmadı.

Canlı Skor

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Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Derbi beşiktaş galatasaray
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