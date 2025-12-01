SPOR

Derbinin ardından Okan Buruk'tan şok açıklama! ''Canımızı zor kurtardık''

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe deplasmanından Jhon Duran'ın san dakikalarda attığı golle 1-1 berabere ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Buruk'un ''Canımızı zor kurtardık'' sözleri geceye damga vurdu.

Burak Kavuncu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de oynanan maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımın taknik direktörü Okan Buruk maçın ardından maçın hakemi, rakip takım ve taraftarlara sert tepki gösterdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Derbinin ardından Okan Buruk tan şok açıklama! Canımızı zor kurtardık 1

Okan Buruk, "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazımcan'ın gözü kor oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı kurtardığımız için şükrederek gidiyoruz. Ama kimse unutmasın biz de Galatasaray'ız!" dedi.

GALATASARAY TARAFTARINA SESLENDİ!

Derbinin ardından Okan Buruk tan şok açıklama! Canımızı zor kurtardık 2

Okan Buruk, "Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin." açıklamasında bulundu.

''ÜZÜCÜ BİR GECE!''

Derbinin ardından Okan Buruk tan şok açıklama! Canımızı zor kurtardık 3

Okan Buruk, "Son dakika yediğimiz golle üzüldük. Maçın içerisinde yaşananların da maçın önüne geçtiğine, bunla ilgili değerlendirmelerin yapılacağını da inanıyorum. Benim açımdan futbol adına üzücü bir gece.'' ifadelerini kullandı.

