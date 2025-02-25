Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazandığı para ortaya çıktı! Türk hakemlerini 10'a katladı...

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması beklentilerin altında kalarak 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazanacağı para da belli oldu.
Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldı. Türk hakemlerinin maç başına ortalama 20 bin lira kazandığı ortamda Vincic'in aldığı ücret dudak uçuklattı.
Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi.
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