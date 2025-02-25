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Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazandığı para ortaya çıktı! Türk hakemlerini 10'a katladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 12:36
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slovan hakem Slavko Vincic'in karşılaşmadan kazanacağı ücret belli oldu. Yıllar sonra bir maça yabancı hakem gelmesinin ardından kazanacağı para da merak konusu olmuş durumdaydı. İşte tüm detaylar...

Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazandığı para ortaya çıktı! Türk hakemlerini 10'a katladı...

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması beklentilerin altında kalarak 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazanacağı para da belli oldu.

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10 BİN EURO KAZANDI

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Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldı. Türk hakemlerinin maç başına ortalama 20 bin lira kazandığı ortamda Vincic'in aldığı ücret dudak uçuklattı.

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

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Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem fenerbahçe galatasaray
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