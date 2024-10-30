Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e büyük ceza! TFF, Beşiktaş'ın isyanını haklı buldu

Galatasaray-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken Arda Kardeşler'in akıbeti belli oldu. TFF, Beşiktaş'ın isyanını haklı buldu ve Arda Kardeşler'i kızağa çekme kararı aldı.

UZUN SÜRE MAÇ YOK

Verdiği kararlarla maçın kaderini değiştirdiği öne sürülen Arda Kardeşler için TFF'den ilk hamle geldi. İddiaya göre; Arda Kardeşler'e devre arasına kadar bir daha maç verilmeyecek.

KIRMIZI KARTLAR ÇOK KONUŞULMUŞTU

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'a vermediği iddia edilen kırmızı kartlarla maçın seyrini değiştirdiği Beşiktaş tarafından ifade edilen Arda Kardeşler'in ayrıca tüm takdir haklarını yine Galatasaray'dan yana kullandığı iddia edilmişti.