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  4. Derbiye saatler kala Trabzonspor'un yıldızı Enis Destan'dan dikkat çeken paylaşım! Videonun başındaki sözler olay oldu

Derbiye saatler kala Trabzonspor'un yıldızı Enis Destan'dan dikkat çeken paylaşım! Videonun başındaki sözler olay oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 16:19
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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Bordo-Mavililerin yıldız ismi Enis Destan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın maçında Trabzonspor sahasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

enisdestan

Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala Bordo-mavililerin golcü ismi Enis Destan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

21 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımın başında “100 yıl önce doğdu şanslı efsa…. Efsane, efsane ne efsanesi?” sözleri duyuluyor.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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Enis Destan'dan sosyal medyada gündem olan paylaşım!Enis Destan'dan sosyal medyada gündem olan paylaşım!
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