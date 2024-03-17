Derbiye saatler kala Trabzonspor'un yıldızı Enis Destan'dan dikkat çeken paylaşım! Videonun başındaki sözler olay oldu

Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın maçında Trabzonspor sahasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor.

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Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala Bordo-mavililerin golcü ismi Enis Destan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

21 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımın başında “100 yıl önce doğdu şanslı efsa…. Efsane, efsane ne efsanesi?” sözleri duyuluyor.

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