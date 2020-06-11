Dereotlu poğaça tarifi: Günlerce bayatlamayan, pastane usulü dereotlu poğaça

Ağızda dağılan dereotlu poğaça tarifimiz ile şahane kahvaltılar hazırlayabilir, altın günlerinde farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu poğaçanın tadına bakan herkes tarifini istiyor, bilginize! Pastane uslü dereotlu poğaça tarifi mayasız bir şekilde hazırlandı. Siz de nasıl yapıldığını merak ediorsanız tarifin adımlarını dikkatli bir şekilde okumalısınız. İddiamız büyük, bu lezzet favori poğaça tarifiniz olacak...
Bir çay bardağı yoğurt
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir adet yumurta
3 su bardağı un
Yarım demet ince kıyılmış dereotu
Bir paket kabartma tozu
Tuz
Bir adet yumurta sarısı
Derin bir kabın içine yoğurdu, sıvı yağı, dereotunu ve tuzu koyun. Unu ise yavaş yavaş ekleyin.
Malzemeleri yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.
Hamur kıvama gelince dilediğiniz boyutta parçalar koparın ve şekillendirin.
Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine yerleştirin.
Poğaçaları bu şekilde 20 dakika dinlendirin.
Poğaçaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
Hamuru hazırlarken unu yavaş yavaş eklemelisiniz. Çünkü unun cinsine bağlı olarak kullanılan miktar da farklılaşabilir.
Dereotlarını minik bir şekilde kıyın. Büyük boyutta kalan dereotları poğaçayı yerken rahatsızlık hissi verebilir.
Poğaçaları fırından çıkardıktan sonra 15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
Dereotlu poğaça tarifi mayasız ve mayalı bir şekilde hazırlanabilir. Lezzetini artırmak için ise iç harçlar hazırlayabilirsiniz. Peynirli dereotlu poğaça tarifi ve dereotlu havuçlu poğaça tarifi en çok tercih edilenlerdedir.
Bir adet dereotlu poğaça ortalama 200 kaloridir. Bu kalori oranı poğaçanın boyutuna göre azalabilir ya da artabilir.
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