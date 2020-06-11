Dereotlu poğaça tarifi: Günlerce bayatlamayan, pastane usulü dereotlu poğaça

Ağızda dağılan dereotlu poğaça tarifimiz ile şahane kahvaltılar hazırlayabilir, altın günlerinde farkınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu poğaçanın tadına bakan herkes tarifini istiyor, bilginize! Pastane uslü dereotlu poğaça tarifi mayasız bir şekilde hazırlandı. Siz de nasıl yapıldığını merak ediorsanız tarifin adımlarını dikkatli bir şekilde okumalısınız. İddiamız büyük, bu lezzet favori poğaça tarifiniz olacak...

DEREOTULU POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir çay bardağı yoğurt

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir adet yumurta

3 su bardağı un

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

Bir paket kabartma tozu

Tuz

Bir adet yumurta sarısı

DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içine yoğurdu, sıvı yağı, dereotunu ve tuzu koyun. Unu ise yavaş yavaş ekleyin.

Malzemeleri yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.

Hamur kıvama gelince dilediğiniz boyutta parçalar koparın ve şekillendirin.

Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serilmiş tepsinin üzerine yerleştirin.

Poğaçaları bu şekilde 20 dakika dinlendirin.

Poğaçaların üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.

Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.