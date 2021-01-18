Dereotlu poğaça tarifi mayalı nefis lezzetiyle sofrada! İşte adım adım yapılışı

Dereotlu poğaça tarifi, pek çok menüye eşlik edebilen bir ikramlık olduğundan kurtarıcı rol üstleniyor. Hamurla harmanlanan dereotunun eşsiz lezzetini hissedeceğiniz bu tarifle herkesin gönlünü kazanabilirsiniz. Kolay yapılış tarifi ve az malzeme listesi ile de tercih edilen dereotlu poğaça tarifi, maya ile iştah açıcı bir görünüme sahip oluyor. İşte püf noktalarıyla tarif defterinizde yer alacak dereotlu poğaça yapılışı...

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kuru maya,

1/2 su bardağı tereyağ,

Çörek otu ve susam,

2 adet yumurta,

1/2 su bardağı sıvı yağ,

1 su bardağı süt,

1 yemek kaşığı mahlep,

1 kabartma tozu,

3-4 su bardağı un,

Yarım bağ dereotu,

1 kalıp peynir,

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Hazırlanan tereyağ, sıvıyağ, süt, yumurta, mahlep, tuz ve kuru mayayı karıştırma kabına alıyoruz. Sıvı karışımımızı karıştırıyoruz. İçinde kuru maya var ama mayalandırmıyoruz.

Acil bir misafir geldiğinde ya da canınız tuzlu bir şeyler çektiğinde hazırlayabileceğiniz harika bir poğaca.

Azar azar bir şekilde unumuzu daha sonra da kabartma tozumuzu ilave ediyoruz.

Normal poğaça hamurlarından farklı yağlı bir hamuru olacak. İsteğe göre 1 yemek kaşığı sirke de koyabilirsiniz.

Hamur kıvamını aldıktan sonra içerisine dere otu ya da maydanoz ilave edebilirsiniz.

Son olarak dereotu ilave edildikten sonra yuvarlama işlemine geçiyoruz.

İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İçerisine hazırlanan ya da rendelenmiş bir peyniri katabilirsiniz.

Tepsiye konulan poğaçaların üstüne yumurta sarısı sürüp, çörek otu veya susam ile süsleyip, 170 derecede ısıtılmış olan fırına veriyoruz ve üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

DEREOTLU POĞAÇA YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Dereotlu poğaça yaparken öncelikle erittiğimiz tereyağının oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz.

Bütün sıvı malzemeleri karıştırıyoruz ve azar azar ununu ilave ediyoruz.

Hamuru biraz yağlı bir hamur olacak burada fazla un koymamaya dikkat etmemiz gerekiyor.

Ayrıca dereotu sevmeyenler için içerisine maydanoz ilave edebilirsiniz ya da hiç bir şey koymayabilirsiniz.

Hem kabartma tozu hem maya kullanmamıza rağmen bekletmeden fırına verdik.

Biraz daha gevrek olması için içerisine maya koyduk.

DEREOTLU POĞAÇA KAÇ KALORİ?

Dereotlu poğaça tarifi kadar kalorisi de merak edilen lezzetler arasında. 1 orta büyüklükteki dereotlu poğaça 203 kalori.



