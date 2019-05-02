Dereye düşen köpeği böyle kurtardılar

Trabzon Araklı ilçesindeki Karadere Deresi’ne nasıl ve nereden düştüğü belli olmayan bir köpeğin sesini duyan Yassıkaya mahallesi sakinlerinden Faik Hancı arkadaşları Semih ve Halil Hancı ile beraber harekete geçti.

KURTARMAK İÇİN DEREYE İNDİLER

Dere kenarındaki köpeği kurtarmak için arkadaşlardan biri dereye inerken zorda olsa köpeği belinden iple bağlamayı başardı. Diğer iki arkadaş ise yukarıdan köpeği çekerek dere içerisinden çıkardı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. (İHA)

