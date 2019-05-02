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Dereye düşen köpeği böyle kurtardılar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde dereye düşen köpek 3 vatandaşın çabaları sonrasında kurtarıldı.

Trabzon Araklı ilçesindeki Karadere Deresi’ne nasıl ve nereden düştüğü belli olmayan bir köpeğin sesini duyan Yassıkaya mahallesi sakinlerinden Faik Hancı arkadaşları Semih ve Halil Hancı ile beraber harekete geçti.

KURTARMAK İÇİN DEREYE İNDİLER

Dere kenarındaki köpeği kurtarmak için arkadaşlardan biri dereye inerken zorda olsa köpeği belinden iple bağlamayı başardı. Diğer iki arkadaş ise yukarıdan köpeği çekerek dere içerisinden çıkardı. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon köpek kurtarma

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