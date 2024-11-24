Deri pantolonlu hali dile düşen şarkıcı Çelik: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan...

Çelik Erişçi, Galata Kulesi'nin önünde 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonuyla seslendirdi ve bu özel anları Instagram hesabından paylaştı. Ancak takipçileri, şarkıcının performansını değil, onun görüntüsünü konuştu.

Deri kıyafetlerle dikkat çeken Çelik, önce gelen yorumlara sözünü sakınmadan yanıtlar verdi. Ardından ise gelen yorumlar üzerine şu açıklamayı yaptı:

'Neredeyse 1 milyon izlenmiş... İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak, sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse, aslan yattığı yerden belli olur.'

Çelik'in açıklamaları ve Galata Kulesi'ndeki akustik performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Şarkıcı Çelik, yıllar çıplak biçimde çello çaldığı fotoğrafla adından söz ettirmişti.