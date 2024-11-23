MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Herkes bekliyordu! Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu! Kendisi duyurdu...

Herkes bekliyordu! Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu! Kendisi duyurdu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl All Star-Gönüllüler formatıyla yayınlanacak olan Survivor 2025'in kadrosu merakla bekleniyordu. Eski kadın yarışmacı Survivor'ın kadrosuna girdiğini açıkladı.

Herkes bekliyordu! Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı belli oldu! Kendisi duyurdu...

Yıllardır Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor, her yıl efsane kadrosuyla seyircilere keyifli anlar yaşatıyor. Bu yıl da All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışma için geri sayım başladı.

673a66ff0e005b92849d1ff2

Kadroda kimlerin olacağı henüz net değilken bazı eski yarışmacılar Survivor'da yer alıp almayacaklarını açıklamıştı. Acun Ilıcalı ise yarışmacılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Seyircileri de bu suskunluk meraklandırdı.

620_340_survivor-2025-basvurular

ESKİ YARIŞMACI SURVİVOR'DA!

Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurdu. Canbeldek, sosyal medya hesabında "Survivor" diyerek haberi takipçilerine duyurdu.

13434394-728xauto

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

İstanbul'da korkunç olay: Annesini, ağabeyini ve kardeşini bıçakladı

İstanbul'da kar başladı! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

İstanbul'da kar başladı! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak?

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hesap veriyor!

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hesap veriyor!

Trabzonspor'un isteyip alamadığı Paul Onuachu, Süper Lig devine imza atmak üzere! 13 milyon Euro'dan kapıyı açtılar, pazarlıklar başladı...

Trabzonspor'un isteyip alamadığı Paul Onuachu, Süper Lig devine imza atmak üzere! 13 milyon Euro'dan kapıyı açtılar, pazarlıklar başladı...

Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı! Galatasaray'ın eski futbolcusundan flaş açıklama

Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı! Galatasaray'ın eski futbolcusundan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.