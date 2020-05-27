Derin dondurucuda yufka nasıl saklanır?

Mutfakta zamandan tasarruf etmek için pratik yöntemlere, hazır ürünlere yöneliriz. Yufka da bu ürünlerin başında geliyor. Börek yapmak için kurtarıcı olan yufka hem lezzetiyle hem de hayatı kolaylaştırıcı etkisiyle sıklıkla tercih ediliyor. Yufkanın kötü özelliği ise çabuk kuruması ve hızlı bir şekilde küflenmesi.

Yufkaları taze ve sağlıklı bir şekilde saklamak için uygulayabileceğiniz etkili yöntemler bulunuyor.

TAZE YUFKA SAKLAMA YÖNTEMİ

Çiğ yufkayı önce ikiye sonra dörde katlayın ve içi kuru olan büyük bir buzdolabı poşetinin içine yerleştirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde katlayarak tek tek buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Birinci paketin üzerine temiz bir A4 kağıdı yerleştirin. Üzerine diğer yufka poşetini koyun. Kaç adet yufka poşetlediyseniz her birinin arasına temiz A4 kağıdı ekleyerek bu şekilde üst üste sıralayın.

Hazırladığınız yufkaların üzerine bir poşet daha geçirerek buzluğa atabilirsiniz. Bu sayede yufkalar hiçbir şekilde birbirine yapışmayacak ve uzun süre taze kalacaktır. A4 kağıdı yerine dilerseniz yufka aralarına yağlı kağıt da koyabilirsiniz.



