Derin sözler: Üzerine uzun uzun düşündüren sözler

Bazı sözcüklerin altında çok derin anlamlar yatar. Uzun bir süre düşünmenizi sağlayacak ve bakış açınızı etkileyecek derin sözleri sizler için derledik. Siz de uygun bir mecrada ya da ortamda paylaşarak etrafınızdaki insanları düşündürmek istiyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.
Yaşam ve insan ilişkileri hakkında ders veren, düşündürücü sözleri aşağıda sıraladık:
Dürüst bir insan daima çocuk masumiyeti taşır.
Hayattaki en önemli şey; aradığını bulmak değil, bulduğunun kıymetini bilmektir.
Karşındaki insan sana iyi gelmedikçe senin iyi karşılaman fayda etmez.
Merhametli olmak mükemmel olmaktan çok daha iyidir.
Kan ve kemik bütün insanlarda bulunur. Önemli olan yüreğin olup olmadığıdır.
İnsanlar sadece kendi başlarına geldiğinde acının varlığını hatırlar.
En temiz sular, derinliği en fazla olan sulardır.
Mutsuzluk mutluluk gibi geçicidir, yeter ki geçeceğini bilsin insan.
Doğru karakterde olmak kimse görmediğinde de doğruyu yapmakla alakalıdır.
Doğru ya da yanlış düşünmek değildir mesele, mesele kendin gibi düşünmektir.
Yerinde kullanılan suskunluk, yerinde kullanılmayan çığlıktan üstündür.
Mesafeler kalpleri ayıracak kadar güçlü değildir.
Büyük beklentiler, büyük hayal kırıklıklarına gebedir.
Vereceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten şeyi bırakmaktır.
Tecrübeler geçen yıllar ile değil, yaşanan olaylar ile ölçülür.
Bazı insanları kırmak gerekir, içinde ne olduğunu görebilmek için.
İnsan nefesi tükendiğinde değil, umudu tükendiğinde ölür.
Olgun insanlar güzel söz söyleyen değil, söylediklerini yapan insanlardır.
Söyleyecek çok şeyiniz olduğunda susmayı tercih edin.
Ertelemek, ruhun en büyük hastalığıdır.
Akıllı insanlar sadece zamanı geldiğinde doğruyu söyler ve her zaman dinler.
İnsanın kalbi yaşadığı yere yansır, kalbi nasılsa etrafı da öyle olur.
Yanında olmak isteyenler gece olduğunda bile ellerini bırakmaz.
İnsanın en büyük cezası kendi içinde yaşadıklarıdır.
Önemli olan yolu bitirmeniz değil, yoldayken neleri öğrendiğinizdir.
Hissettirilmeyen sevginin varlığından emin olunamaz.
Eğer amacınıza sadık kalırsanız hiçbir şey size engel olamaz.
Bilge insan her fikri dinleyen fakat buna rağmen kendi fikrini oluşturabilendir.
En iyisini aramak elindekini kaybetmene neden olabilir.
Duyan herkesi etkileyecek olan kısa derin sözleri dostlarınızla paylaşmak istemez misiniz?
Kalp eğitilmeden, akıl eğitilemez.
İnsan mücevherlerin en değerlisini içinde taşır.
Masumiyeti korumak dünyanın en zor savaşıdır.
Affetmek, iyi kalpli insanların intikamıdır.
Vefa çok ağır bir yüktür. Her insan taşıyamaz.
Var olmak ve yaşamak farklı şeylerdir.
Gönül en çok tutunduğu dala kırılır.
Çözebileceğiniz düğümü kesmeyin.
İnsan sınanmadıkları hakkında konuşur, sınandıkları hakkında susar.
İnsan ile kaderin planları başka başkadır.
Kimse göründüğü kadar iyi, anlatıldığı kadar kötü değildir.
Hata yapman çevrendekileri tanımanı sağlar.
İnsan kazanarak değil, kaybederek öğrenir.
Saklayacak bir şeyin yoksa korkacak bir şeyin yok demektir.
Acı çekiyorsan öğreniyorsun demektir.
Yapılan ve yapılmayan her şeyin bir nedeni vardır.
Dahiler her zaman delilikle suçlanırlar.
Etrafındaki sesleri susturmazsan bir gün onlar seni susturur.
Korkular insanın önündeki en büyük engellerdir.
Bu hayatta insanı yaşatan şey su, hava ve umuttur.
Yaşayarak öğrenmek en iyi öğrenme biçimidir.
Nefret ediyorsan, yenilmişsindir.
Başarı çevrenizi ya sevindirir ya da üzer.
İnsan en çok hatalarından ders çıkarır.
Ne istediğini bilen insanların acelesi yoktur.
Telafisi olmayan şeyleri hiçbir özür düzeltemez.
Sustuğunuz yerler sizi en iyi anlatan yerlerdir.
Karakterli kişiler, insanlarla değil işleriyle uğraşırlar.
Etkileyici derin sözler ile insanların ilgisini çekebilir, onların da bu sözler üzerine düşünmelerini sağlayabilirsiniz.
İnsanın en büyük hatalarından biri, doğru zamanı yanlış kişiyle geçirmesidir.
Kendi gücünüz ile elde edebileceğiniz bir şeyi başkalarından istemeyin.
Önemli olan söylenen sözler değil bu sözler ile tutarlı ilerleyen davranışlardır.
İnsan bir şeyi ya her şeyiyle bilmeli ya da hiçbir şeyiyle bilmemeli.
Öz güven kişinin her yerde değil, sadece gerekli yerlerde kendini göstermesidir.
Enerjisi hiçbir zaman bitmeyen insanlar, inandıkları şeyi yapan insanlardır.
Güç sadece bunu doğru kullanacak kişilerin eline geçtiğinde işe yarar.
Artık yapamayacağını hissettiğinde bırakmayı değil, dinlenmeyi dene.
Sebeplerini bilmediğin seçimleri hiçbir zaman yargılama.
Önemli olan bir şeye sahip olmak değil, sahip olunan şeye ne kadar layık olunduğudur.
Dünü toprağa gömerseniz yarınlarınız çiçek açar.
Gerektiğinde düşüncelerini değiştirebilmek, zekanın en büyük göstergesidir.
İçlerinde bir mucize olacağı inancını taşıyan insanlar, bir gün mutlaka o mucizeyi gerçekleştirir.
Fazla fedakarlık göstermek kişinin kendine yaptığı saygısızlıktır.
Gösteriş, insanın zayıflıklarını en kolay yoldan gösterme şeklidir.
Kişiliğin kendinle, davranışların etrafınla ilgilidir.
Bilgeliğin yolu bilmekten değil, dinlemekten geçer.
Sınavın ne kadar büyük olursa, ödülün o kadar değerli olur.
Yanlış üslup, doğru sözün katilidir.
Kendini geliştiren insanların başkalarını eleştirmeye zamanları olmaz.
Yanlış insanlar, doğru insanı bulmak için birer öğretmendir.
Bilmiyorsa susmalı insan, bu erdemlerin en büyüğüdür.
Risk almak, kazanmak istediğin şeylere giden yolda atacağın ilk adımdır.
Hayatta en değerli şey zamandır çünkü boşa harcanmayacak kadar kısadır.
Mutlu olmak için kalbin atması yeterlidir.
Bağların kopmaması için iki tarafta çaba göstermelidir. Tek taraflı çaba hiçbir işe yaramaz.
Hiçbir zafere kolay yoldan ulaşılmaz.
Yaşam insana ait değildir, insan yaşamda bir misafirdir.
Bazen anlaşmak için aynı dili konuşmak yetmez.
Okuyucu Yorumları 0 yorum