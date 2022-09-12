Derin Sular filmi 10 Ocak 2020'de vizyona girdi. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan filmin detayları araştırılmaya başlandı. Derin Sular filminde, bir grup su altı araştırmacısının yer altındayken, deprem sonrası suyun altında yaşama süreci anlatılıyor. Peki Derin Sular filmi ne zaman çekildi? Derin Sular konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

DERİN SULAR KONUSU NEDİR?

Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapar. Çalışmalar sürerken, okyanusun dibinde deprem olur ve labaratuvara zarar gelir. Bunun sonucunda araştırmacılar, deniz altında tutsak kalır.

DERİN SULAR OYUNCULARI

Kristen Stewart - Norah Price

Gunner Wright - Lee Miller

Vincent Cassel - Captain Lucien

Jessica Henwick - Emily Haversham

Matthew Libatique - Liam Smith

Mamoudou Athie - Rodrigo Nagenda

T. J. Miller - Paul Abel



