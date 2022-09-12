Derin Sular filmi 10 Ocak 2020'de vizyona girdi. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan filmin detayları araştırılmaya başlandı. Derin Sular filminde, bir grup su altı araştırmacısının yer altındayken, deprem sonrası suyun altında yaşama süreci anlatılıyor. Peki Derin Sular filmi ne zaman çekildi? Derin Sular konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapar. Çalışmalar sürerken, okyanusun dibinde deprem olur ve labaratuvara zarar gelir. Bunun sonucunda araştırmacılar, deniz altında tutsak kalır.
Kristen Stewart - Norah Price
Gunner Wright - Lee Miller
Vincent Cassel - Captain Lucien
Jessica Henwick - Emily Haversham
Matthew Libatique - Liam Smith
Mamoudou Athie - Rodrigo Nagenda
T. J. Miller - Paul Abel
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