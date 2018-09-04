MAGAZİN

Derin Talu 15 oldu! Defne Samyeli'den duygusal paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından 15 yaşına giren kızı Derin Talu'nun doğum gününü kutladı.

Derin Talu 15 oldu! Defne Samyeli'den duygusal paylaşım

Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla şu sıralar sık sık gündeme gelen Defne Samyeli zaman zaman kızları Derin ve Deren ile de konuşuluyor!

Derin Talu ve Deren Talu'yla yaptığı paylaşımlarla sık sık haber olan Defne Samyeli, dün duygularını takipçileriyle paylaştı.

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Kızı Derin Talu 15 yaşına giren Defne Samyeli anne kız kafa kafaya verip çektikleri bir selfieyi hesabından; “Benim canım bebeğim, iyi ki doğdun… Seninle geçirdiğim her gün bana büyük hediye. Ömrün senin gibi eğlenceli, güzel ve sevgi dolu olsun” notuyla paylaştı.

Derin de kendi hesabından elinde 15 sayısını tuttuğu uçan balonlarla objektife gülümsedi.

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Derin'in mayolu pozuna yorum ve beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli derin talu

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