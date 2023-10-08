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Derin Talu minicik eteğiyle merdivenlere uzandı! Pozları olay oldu

08.10.2023 14:08 | Son Güncelleme:
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Son dönemde 20'li yaşlarda gibi görünen ve Çinli araştırmacıların ilgisini çeken Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu küçük yaşından beri pozlarıyla gündeme geliyor. Genç kadın son olarak minicik eteği ve yırtmacıyla cesur pozlara imza attı.

Ünlü sanatçı Defne Samyeli'nin Eren Talu'yla evliliğinden Deren ve Derin Talu adında iki kızı var. Kısa süre önce 20 yaşına giren Defne Samyeli kızı Derin Talu'nun pozları sık sık gündem oluyor.

Küçük yaşlardan itibaren adından söz ettiren Derin Talu son olarak bir teknenin merdivenlerine sere serpe uzandı.

Siyah minicik eteği ve derin yırtmacıyla cesur pozlara imza atan Derin Talu hayranlarını mest etti.

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Terk ettiği aşkı inzivaya çekildi! Terk ettiği aşkı inzivaya çekildi!

Sık sık annesinin genç olması üzerinden yorumlara maruz kalan Talu'ya "Annenden daha yaşlı görünüyorsun", "Çok abartı pozlar", "Çok seksisin" yorumları geldi.

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Derin Talu bir süredir Emre Sabancı ile aşk yaşıyordu.

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Derin Talu Defne Samyeli yaşında

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