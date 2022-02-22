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Ders çalışmaya enerjisi kalmayanlar buraya! İşte sizi harekete geçirecek atom tarifleri

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ders çalışmak için elbette dikkat, motivasyon ve bolca enerji gerek. Peki, günlük hayatın temposunda tükenen enerjinizi anında geri kazanmak için neye ihtiyacınız olduğunu merak ediyor musunuz? Cevabınız, "Evet!" ise sizler için derlediğimiz ders çalışma isteğinizi arttırıp enerji bombalayacak atom tariflerini mutlaka denemelisiniz.

Ders çalışmaya enerjisi kalmayanlar buraya! İşte sizi harekete geçirecek atom tarifleri

"Smoothie" olarak da adlandırılan atom içecekleri ile ders çalışmak artık çok daha kolay. Sabah, öğle, akşam hiç fark etmez. Enerjinizin bittiğini hissettiğiniz her an hızlıca hazırlayabileceğiniz, yorgun bedeninizi ve zihninizi kendine getirecek müthiş lezzetli atom tariflerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz evde hazırlayıp ders çalışacağınız yerlere götürebilir, gün boyu zinde ve konsantre kalabilirsiniz. İlk iki tarifimiz meyvelerin vitaminleriyle, son tarifimiz ise badem sütü ve fıstık ezmesinin enerjisiyle dopdolu.

KİVİLİ MUZLU ATOM TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı süt

  • 1 adet muz

  • 1 adet kivi

  • 1,5 tatlı kaşığı bal

  • 2 tatlı kaşığı çikolatalı krema

HAZIRLANIŞI

  • Meyveleri yıkayın ve sonrasında kabuklarını soyun.

  • Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağına koyduktan sonra iyice karıştırın.

  • Bu tarif için sevdiğiniz herhangi bir çikolatalı krema çeşidini kullanabilirsiniz.

  • Karışımın homojen ve pürüzsüz olmasına dikkat edin.

  • İçeceğinizi bardağa aldıktan sonra dilerseniz içine buz ekleyebilirsiniz.

  • İşte atom içeceğiniz hazır!

ANANASLI ÇİLEKLİ ATOM TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 muz

  • 6 adet orta boy çilek

  • 1 dilim ananas

  • 2 tatlı kaşığı bal

  • 1 adet kivi

  • 2 top dondurma

  • 1,5 su bardağı süt

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle meyveleri yıkayın ve ardından kabuklarını soyun.

  • Süt, dondurma ve bal haricindeki tüm malzemeleri blender yardımıyla ezin.

  • Meyveler iyice ezilip, karıştıktan sonra kalan malzemeleri de ekleyin ve blenderden geçirmeye devam edin.

  • İçeceğiniz hazır olduktan sonra buz ilave edebilirsiniz.

FISTIK EZMELİ BADEM SÜTLÜ ATOM TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 bardak badem sütü

  • 3 adet hurma

  • 1 adet muz

  • 1/2 yemek kaşığı yulaf

  • 1 yemek kaşığı kakao

  • 1 yemek kaşığı badem ezmesi veya fıstık ezmesi

  • 1 kaşık krema veya kaymak

  • Tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Yıkadığınız hurmaların çekirdeklerini çıkarın.

  • Yulafı blender yardımıyla un gibi çekin.

  • Tüm malzemeleri blendere ilave edip karıştırarak saniyeler içinde hazır hale gelecek.

  • Badem sütü yerine herhangi bir süt de kullanabilirsiniz.

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