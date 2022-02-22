Ders çalışmaya enerjisi kalmayanlar buraya! İşte sizi harekete geçirecek atom tarifleri

"Smoothie" olarak da adlandırılan atom içecekleri ile ders çalışmak artık çok daha kolay. Sabah, öğle, akşam hiç fark etmez. Enerjinizin bittiğini hissettiğiniz her an hızlıca hazırlayabileceğiniz, yorgun bedeninizi ve zihninizi kendine getirecek müthiş lezzetli atom tariflerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz evde hazırlayıp ders çalışacağınız yerlere götürebilir, gün boyu zinde ve konsantre kalabilirsiniz. İlk iki tarifimiz meyvelerin vitaminleriyle, son tarifimiz ise badem sütü ve fıstık ezmesinin enerjisiyle dopdolu.
MALZEMELER
2 su bardağı süt
1 adet muz
1 adet kivi
1,5 tatlı kaşığı bal
HAZIRLANIŞI
Meyveleri yıkayın ve sonrasında kabuklarını soyun.
Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağına koyduktan sonra iyice karıştırın.
Bu tarif için sevdiğiniz herhangi bir çikolatalı krema çeşidini kullanabilirsiniz.
Karışımın homojen ve pürüzsüz olmasına dikkat edin.
İçeceğinizi bardağa aldıktan sonra dilerseniz içine buz ekleyebilirsiniz.
MALZEMELER
1 muz
6 adet orta boy çilek
1 dilim ananas
2 tatlı kaşığı bal
1 adet kivi
2 top dondurma
HAZIRLANIŞI
Öncelikle meyveleri yıkayın ve ardından kabuklarını soyun.
Süt, dondurma ve bal haricindeki tüm malzemeleri blender yardımıyla ezin.
Meyveler iyice ezilip, karıştıktan sonra kalan malzemeleri de ekleyin ve blenderden geçirmeye devam edin.
MALZEMELER
2 bardak badem sütü
3 adet hurma
1 adet muz
1/2 yemek kaşığı yulaf
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı badem ezmesi veya fıstık ezmesi
1 kaşık krema veya kaymak
HAZIRLANIŞI
Yıkadığınız hurmaların çekirdeklerini çıkarın.
Yulafı blender yardımıyla un gibi çekin.
Tüm malzemeleri blendere ilave edip karıştırarak saniyeler içinde hazır hale gelecek.
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