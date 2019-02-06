Derse geç kalan öğrencinin anında adapte olduğu o an

Yoga dersine geç kalan küçük çocuk, gitmesi gereken yere hızla ulaşarak anında doğru pozisyonu aldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri güldürdü.
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