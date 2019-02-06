Derse geç kalan öğrencinin anında adapte olduğu o an

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Derse geç kalan öğrencinin gitmesi gereken yere koşup anında adapte olduğu o an sosyal medyada beğeni topladı.

Yoga dersine geç kalan küçük çocuk, gitmesi gereken yere hızla ulaşarak anında doğru pozisyonu aldı. Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Yoga Çocuk Ders

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