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Dershane nasıl yazılır, dershane yazımı nasıl olmalıdır? Dershane mi dersane mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

13.04.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dershane kelimesinin yazılışında sıklıkla hata yapıldığı görülür. Bunun en büyük sebeplerinden biri kelimenin söyleniş biçiminden kaynaklanan hatanın yapılmasıdır. Türkçede yapılan birçok yazım hatasının sebebi budur. Kelimelerin doğru yazılışlarıyla ilgili birçok kaynak mevcuttur. Tüm bu kaynaklar, dil konusunda birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu sözlüklerini esas alır. Dershane kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Dershane nasıl yazılır, dershane yazımı nasıl olmalıdır? Dershane mi dersane mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime çeşitliliği açısından oldukça zengin bir dildir. Bu yüzden kelimelerin yazımında pek çok hata yapılır. Yazım yanlışları düzeltilmediği zaman, yanlış yazım şekilleri yayılarak büyük bir bilgi kirliliğine sebep olur. Kelimeler genellikle söyleniş biçimden kaynaklanan bir hatayla yanlış yazılmaktadır. Özellikle başka dillerden dilimize geçen sözcüklerde, ses özelliklerine aykırı sesler bulunduğu için yazım hataları sıklıkla yapılabilmektedir. Bununla beraber kelime anlamlarının bilinmemesi, beraberinde yazım yanlışlarına ve anlatım bozukluklarına da yol açar. Dil bilgisi konusunda belirlenen kurallar Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlükler ve çevrim içi yazım kılavuzlarında belirtilmiştir.

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Dershane nasıl yazılır?

Dershane dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Dershane TDK anlamı derslik, öğrencilerin ders gördüğü özel kurum demektir. Dershane yazımı en çok kafa karıştıran kelimeler arasında yer alır. Kelime genellikle konuşma dilinde /h/ sesi olmadan söylenmektedir. Ancak yazı dilinde dershane kelimesi yazılırken, kelimenin içerisinde /h/ sesinin yutulmaması gerekir. Buna göre dershanenin doğru yazılışı "dershane" biçiminde olmalıdır. Kelimenin konuşma dilinde olduğu gibi "dersane" biçiminde yazılması imla hatası olarak nitelendirilir.

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Dershane mi dersane mi?

Dershane kelimesi yazımında sıklıkla imla hatası yapılan kelimeler arasında yer alır. Bu yüzden doğru yazılışı sıklıkla araştırılan kelimeler arasında yer alır. Türkçede kelimelerin anlamları ve doğru yazılışlarının öğrenilebileceği birincil kaynak Türk Dil Kurumu’dur. Bu yüzden dershane gibi kelimelerin doğru yazılışlarını bilmek isteyenler TDK sözlüklerine bakmaktadır. Buna göre dershane doğru yazılışı "dershane" biçiminde olmalıdır. Bu kelimenin "dershane" biçimindeki doğru yazılışı dışındaki tüm yazı biçimleri yanlış olarak nitelendirilir.

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