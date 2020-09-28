Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı

Yönetmenliğini ve senaristliğini Zaim'in yaptığı "Flaşbellek" Konya ve Gaziantep'te çekildi.

Zaim'in filmle ilgili görüşlerine yer verilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Suriye'deki insanlık dramı yarım milyonu geçen ölüme rağmen, hala şiddetini koruyarak devam ediyor. Bu proje, ülkede akan kanı durdurmak için kendi hayatını riske atan bir adamı, kurtulmak için çabalayan masumları, şiddetin tutsağı olan zalimleri konu ediniyor. Flaşbellek filminin ana kahramanı, vicdanının sesi ve yerine getirmesi gereken insanlık borcu ile kendi hayatını korumak arasında seçim yapmak zorundadır. Yunan tragedyalarına benzeyen bir ikilemde kalan kahraman, seçimini insanlık onurunu korumak yönünde yapar ve şahit olduğu suçu kamuoyuna duyuracak eylemini gerçekleştirir. Başlangıçta hareketinin sonucundan ne çıkacağını bilememektedir. Ama niyetinin ahlaki saflığı, dilediği sonuç hemen belirmese dahi ruhunun azaptan kurtulmasına yardım edecektir.

Ahmet karakterinin karşı karşıya kaldığı ve Yunan tragedyalarını andıran bu keskin ikilemin sadece Suriye halkının değil, insanlığın meselelerinden biri olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Flaşbellek bu manada evrensel bir hikaye anlatmakta, insanlık onurunu korumaya çalışmanın bedelini göstermektedir. Hikaye gerçek bir olaydan esinlenmiş ama esinlenilen olay, başka gerçek hikayeler ve kurgusal öğeler zenginleştirilmiştir.