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Derya Baykal kimdir? Derya Baykal kaç yaşında ve nereli?

08.01.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derya Baykal'ın hayatı merak konusu oldu. Derya Baykal'la Gülümse, Masalcı Abla, Deryalı Günler, Derya Gibi, Derya'nın Dünyası, İşin Sırrı Derya'da programlarını sundu. Ayrıca birçok film ve tiyatro oyununda oynadı. Devlet tiyatrosunda 10 yıl çalıştı. İşte detaylar...

Derya Baykal kimdir? Derya Baykal kaç yaşında ve nereli?

Türk oyuncu ve sunucu olan Derya Baykal 64 yaşındadır. Menajerimi Ara, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Sil Baştan, Kadın İsterse filmlerinde rol aldı. Ayrıca 1975'ten beri birçok tiyatro oyununda boy gösterdi. Derya Baykal sunuculuk ve oyunculuk alanlarında ödül aldı.

DERYA BAYKAL KİMDİR?

Derya Baykal konservatuvarda öğrenciyken TRT Ankara Radyosu'nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda programlarını yaptı. 1975'te Ankara Radyo Televizyon'undaki eğitimini tamamladı ve sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonraki sene Levent Baykal ile evlendi ve oğlu Mert Baykal doğdu. Sunuculuk, seslendirme çalışmaları yapan Baykal, Rita oyunundaki rolü ile "Sanat Kurumu Yılın Kadın Oyuncusu" seçildi. İkinci evliliğini spiker Orhan Ertanhan ile yaptı.

1986'da Muzır Müzikal oyunu ile Ortaoyuncular'a katıldı. Uzun yıllar burada görev aldı. 1988'e gelindiğinde Ferhan Şensoy ile evlendi ve Müjgan Ferhan, Neriman Derya adında iki kız çocuğu oldu. 1994'te Ferhan Şensoy'un yazdığı tek kişilik Şu Gogol Delisi adlı oyundaki rolü ile "Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1995'te Fransız televizyonunda Ester ve Sarah adlı bir filmde rol aldı. 1997'de Ortaoyuncular'da Haldun Taner Kabare adlı oyunu sahneye koydu. Eşi Ferhan Şensoy ile ayrılınca Ortaoyuncular'dan da ayrıldı. Sonrasında televizyonculuğa yöneldi ve el işleri hakkında yaptığı televizyon programı ile adını duyurdu.

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Derya Baykal
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