MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

09.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Derya Şensoy'a annesi ve ablasından sürpriz

Derya Şensoy yeni yaşını annesi ve ablasıyla kutladı. Derya Şensoy'un annesi Derya Baykal kızlarıyla olan pozlarını paylaştı.

Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy’un 31’inci yaşını evde pasta keserek kutladı.

Baykal, Instagram’da “anne ve kızları” etiketiyle paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı:

“Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım.” Müjgan Ferhan Şensoy da kardeşinin çocukluk fotoğraflarını “İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum” mesajıyla yayınladı.

602213f05542850f4c7280d6

BOL KAHKAHALI YAŞLAR

Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti:

602213e75542850f4c7280d3

“Bir yaş daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Makyajsız haliyle gündem olduMakyajsız haliyle gündem oldu
Açıklaması seks işçilerini kızdırdı! 'Ben ısınırken...'Açıklaması seks işçilerini kızdırdı! 'Ben ısınırken...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beğenilince yenisini paylaştı! Taytlı poz

Beğenilince yenisini paylaştı! Taytlı poz

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli? İşte İpek Tanrıyar eşi ve oğlu

Pandemi sürecinde anne olmuştu...

Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım! Oğlu Ali'den izin aldı...

Duygusal paylaşım! Oğlu Ali'den izin aldı...

Kim Kardashian’ı soyan hırsız bir de kitap yazdı! 'Kaçarken...'

Bu nasıl yüzsüzlük! Kim'i soyan hırsız...

Halil Sezai ile Melike Beşli evleniyor

Halil Sezai'den müjdeli haber

Şebnem Ferah'ın Instagram paylaşımları merak edildi! İşte Şebnem Ferah'ın makyajsız hali

Makyajsız haliyle gündem oldu

Naz Mila yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.