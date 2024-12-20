Derya Uluğ imaj değiştirdi! Fenerbahçe taraftarları dayanamadı

İddialı tarzı ve sahnesiyle adından söz ettiren Derya Uluğ, sadece kariyerindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda aktif Instagram kullanımıyla da gündemde. Fit vücut yapısıyla dikkat çeken şarkıcı, bu kez cesur bir imaj değişikliğiyle karşımıza çıktı.

Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ, yeni yılda saçlarını sarıya boyamaya karar verdi. Ayrıca, sarı elbisesiyle de büyük beğeni topladı.

Uluğ’un bu yeni tarzı, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen ünlü şarkıcı, her fırsatta takımına olan desteğini gösteriyor ve bu kez sarı saçlarıyla Fenerbahçe yorumları aldı.

Takipçileri, Derya Uluğ’a sarı ve mavi renklerde kalp emojileri gönderdi.



Her zaman iddialı seçimleriyle adından söz ettiren Derya Uluğ ""Sahnede şık ve fit görünmek önemli, ben de buna zaman harcıyorum. Asıl önemli olan sahnede müzikle varolmak" demişti.