Aleyna Tilki'yi gören şaştı kaldı! Kıyafeti ayrı makyajı ayrı olay... "Seksi Casper"

Aleyna Tilki, "Cevapsız Çınlama" ve "Sen Olsan Bari" şarkılarıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yaparak son dönemin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ve engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, yeni şarkısı "Bekleyenim"i geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ancak Aleyna Tilki, hem makyajı hem de kıyafetiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve şarkının önüne geçti.



Sık sık ilginç tarzıyla ve çıkışlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki bu sefer göğüslerini zar zor kapatan kostümü ve hayalet filmlerinden fırlamış yüzüyle görenleri şaşırttı.

Aleyna Tilki'nin bu haline "Bu makyaj nedir?", "Garip kıyafetlere alıştık ama bu ne hal?", "Un fabrikasında mı çalıştın?", "Ürperdim", "Casper'a dönmüşsün", "Seksi Casper" yorumlarında bulundu.