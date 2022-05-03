Destan bu akşam neden yok? Destan neden yayınlanmadı? Destan yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Destan 3 Mayıs Salı akşamının yayın akışında yer almadı. Destan dizisinin hayranları bu haber sonrası "Destan bu akşam var mı? Destan neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularını sormaya başladı. Dizinin takipçileri Destan'ın yeni bölümünü ve Destan dizisinin 3 Mayıs Salı akşamı neden yayınlanmadığını öğrenmek istiyor. İşte Destan dizisine dair merak edilen detaylar...

DESTAN NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı nedeniyle Destan dizisi 3 Mayıs Salı akşamı ekranlarda yer almayacak. Destan yeni bölümün 10 Mayıs Salı 2022 tarihinde izleyici ile buluşması bekleniyor. Dizinin yerine 3 Mayıs Salı akşamı ATV'de "Aşk Bu Mu?" filmi olacak.

DESTAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Destan dizisi bugün yayın akışında yer almadı. Dizi haftaya 10 Mayıs ekranlara gelecek. Dizinin bayram dolayısıyla 1 hafta ara verdiği tahmin edilmektedir.

DESTAN DİZİSİ KONUSU NE?

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Alpagu Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkânsızı başarmalarını konu alıyor.

Dönem dizisi olarak karşımıza çıkan "Destan" ilk olarak "Akkız Destanı" olarak açıklanmıştı. Ardında Destan ismiyle ekranlara geleceği söylenen dizi, geçmişe doğru uzanan bir hikâyeyi konu ediniyor. Türkler'in İslamiyet'i kabul etmesinden önce 8. yüzyılda geçen bir hikâye Destan'ın ana konusunu oluşturmaktadır. Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız ile yine Gök Kağanı Alpagu Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasında geçen hikâyede; zaman içerisinde bu ikilinin aralarında oluşan aşkla imkânsızı nasıl başardıklarını gözler önüne serecek.

ATV YAYIN AKIŞI 3 MAYIS 2022

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar's Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:55 Neşeli Dünyam

11:05 Oskar's Oasis

11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk Bu Mu?

22:20 Tolkien

