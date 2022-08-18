Destan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandı

İlk sezonuyla ekranlara damga vuran, seyircisi tarafından beğeniyle izlenen "Destan" dizisinin yeni sezonda devam edeceği düşünülüyordu.

DUYGU YÜKLÜ BİR BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kulis bilgisi dizinin sevenlerini şoke etti. Bozdağ Film'in imza attığı dizi çıkan söylentilere göre bir gelişme olmazsa, duygu yüklü bir bölümle seyircisine veda edecek.

FİNAL SENARYOSU YAZILDI

Birsen Altuntaş'ın edindiği yeni bilgilere göre; final senaryosu yazıldı. Senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem yazdı. Eryılmaz dizinin ekrana veda edeceği 28. bölümün senaryo kapağını yayınladı. İki senarist aynı zamanda Bozdağ Film'in yeni dizisi "Ateş Kuşlarını" yazıyor.

OYUNCULAR TEK TEK ARANDI

Bugün Destan dizisinin oyuncuları tek tek arandı ve haftaya final bölümünün çekileceğini iletildi. Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Akkız'la Batuga'nın destansı aşkının anlatıldığı diziye televizyon filmi tadında bir final bölümü yazılacak. Dizinin tün oyuncuları büyük finalde yer alacak.



