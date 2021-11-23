Destan dizisi nerede çekiliyor? Destan dizisinin oyuncuları kimler?

Bugün saat 20.00'de ilk bölümüyle ATV'de seyirciyle buluşacak olan Destan dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar gibi pek çok başarılı isim dizinin başrolünde yer alıyor. İşte Destan dizisi çekim yeri ve oyuncu kadrosu...

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlgiyle takip edilen dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları bulunuyor.

Bozdağ Film Platosu dahilinde de 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı inşa edildi. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine yapıldı. Obalarda bulunan el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel şekilde üretildi. Dekorların inşası ise yaklaşık altı ay sürerken, tam 287 kişilik sanat ekibi bu çalışmada görev aldı.

DESTAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin (Akkız),

Selim Bayraktar (Alpagu Han),

Edip Tepeli (Batuga),

Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk),

Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir),

Deniz Barut (Ulu Ece),

Elif Doğan (Tutkun),

İpek Karapınar (Çolpan),

Burak Tozkoparan (Temur),

Buse Meral (Sırma),

Burak Berkay Akgül (Kaya),

Osman Albayrak (Vargı),

Şahin Ergüney (Kün Ata),

Ahmet Olgun Sünear (Yaman),

Alper Düzen (Danış Ata),

Ecem Sena Bayır (Günseli),

Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek),

Aysel Yıldırım (Kam Kadın),

Seca Naz Karabulut (İlay),

Cihangir Köse (Otacı),

Berna Üçkaleler (Efil),

Doruk Şengezer (Öktem),

Onur Yenidünya (Evren Alp),

Esra Kılıç (Mei Jin),

Hilal Uysun (Tılsım),

Evren Erler (Çalayır),

Meltem Pamirtan (Yibek),

Faruk Aran (Kuzubeg),

Müge Duygun (Tilbe),

Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç).



