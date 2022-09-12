Destan dizisinin Günseli Hatun'u Ecem Sena Bayır dekolteli pozlarıyla görenleri büyülüyor! "Kalbim hızlanıyor"

ATV ekranlarında yayınlanıp geçtiğimiz dönemde final yapan Destan dizisinde Günseli Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır, hem oyunculuk performansıyla hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz dönemde Çok Güzel Hareketler yıldızı Ozan Yiğit ile yaşadığı ilişki ile konuşulan ismin dekolteli pozları sosyal medyayı salladı.

DESTAN'IN GÜNSELİ HATUN'U ECEM SENA BAYIR DEKOLTELİ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ!

Sevilen dizide Kaya'nın karısı Günseli Hatun'u canlandıran isim, kocasının aksine çok sıcak kanlı, yakın bir hatunu oynamıştı.

Bayır, son olarak Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü isim sosyal medyada da aktifliğini sürdürmeye devam ediyor.

Göğüs dekolteli pozuyla çokça beğeni alan isim, açık havada çekildiği pozuyla da takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun pozuna takipçilerinden "Halis mi bu güzellik?" , "Kalbim hızlanıyor" gibi yorumlar geldi.

İşte Destan'ın Günseli Hatun'u Ecem Sena Bayır'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





